В Тамбове, Пензе и Тольятти отменили концерты группы «СЛОТ»
В Тамбове, Пензе и Тольятти отменили концерты группы «СЛОТ». Об этом музыканты сообщили на официальной странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».
«Отменяются по обстоятельствам, находящимся за пределами разумного, возможностей площадок, группы, организатора», - следует из сообщения.
Точная информация о причинах отмены выступлений не уточняется. Концерты были запланированы на 15, 17 и 18 февраля. Артисты сообщают, что в ближайшее время зрителям вернут денежные средства за проданные билеты.
Ранее в Перми отменили концерт певицы Лолиты, запланированный на 19 марта. По словам организаторов, договор с площадкой расторгнут, зрители смогут вернуть деньги за билеты, передает «Радиоточка НСН».
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