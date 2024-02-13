В Тамбове, Пензе и Тольятти отменили концерты группы «СЛОТ»

«Отменяются по обстоятельствам, находящимся за пределами разумного, возможностей площадок, группы, организатора», - следует из сообщения.

Точная информация о причинах отмены выступлений не уточняется. Концерты были запланированы на 15, 17 и 18 февраля. Артисты сообщают, что в ближайшее время зрителям вернут денежные средства за проданные билеты.

Ранее в Перми отменили концерт певицы Лолиты, запланированный на 19 марта. По словам организаторов, договор с площадкой расторгнут, зрители смогут вернуть деньги за билеты, передает «Радиоточка НСН».

