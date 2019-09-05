В США в автоаварии погиб автор хитов Леди Гаги и Уитни Хьюстон

Американский музыкант, автор ряда популярных композиций Леди Гаги и Уитни Хьюстон Лашон Дэниелс погиб в ДТП. Об этом сообщает Дни.ру.

Отмечается, что авария произошла в Южной Каролине. Как пишет издание, о смерти музыканта сообщила его супруга в своем микроблоге в Instagram. Погибшему был 41 год.

Лашон Дэниелс родился в Нью-Джерси. Он писал песни многим звездам американской музыки, в том числе, Бейонсе, Дженнифер Лопес и другим.

