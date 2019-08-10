Эрни Колон, художник комиксов DC и Marvel, умер в США. Информация о его кончине опубликована на личной странице Колона в Facebook.

Художник скончался на 89 году жизни. Причиной смерти стал рак, с которым он боролся последний год.

Колон участвовал в создании «Битлджуса», «Черной вдовы», «Рыжей Сони» компаний DC и Marvel, а также редактировал комиксы «Флэш», «Чудо-женщина», «Зеленый фонарь».

Ранее министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров в эфире НСН предрек Marvel неприятности из-за образа супергероини-мусульманки.







