В США скончался художник комиксов Marvel
Эрни Колон, художник комиксов DC и Marvel, умер в США. Информация о его кончине опубликована на личной странице Колона в Facebook.
Художник скончался на 89 году жизни. Причиной смерти стал рак, с которым он боролся последний год.
Колон участвовал в создании «Битлджуса», «Черной вдовы», «Рыжей Сони» компаний DC и Marvel, а также редактировал комиксы «Флэш», «Чудо-женщина», «Зеленый фонарь».
Ранее министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров в эфире НСН предрек Marvel неприятности из-за образа супергероини-мусульманки.
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