В США полиция начала расследование обстоятельств смерти актёра Мэттью Перри
22 мая 202413:18
В США началось расследование обстоятельств смерти актера Меттью Перри в октябре 2023 года, сообщает Los Angeles Times.
По данным издания, следователи намерены выяснить, каким-образом погибший получил доступ к кетамину, передозировка которым, по заключению судмедэкспертов, привела к тому, что Перри утонул у себя в джакузи.
Расследование по делу о смерти Перри инициировано Управлением по борьбе с наркотиками полиции Лос-Анджелеса.
Ранее звезды сериала «Друзья» заявили, что их опустошила смерть Мэттью Перри, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru