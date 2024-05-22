В США полиция начала расследование обстоятельств смерти актёра Мэттью Перри

В США началось расследование обстоятельств смерти актера Меттью Перри в октябре 2023 года, сообщает Los Angeles Times.

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По данным издания, следователи намерены выяснить, каким-образом погибший получил доступ к кетамину, передозировка которым, по заключению судмедэкспертов, привела к тому, что Перри утонул у себя в джакузи.

Расследование по делу о смерти Перри инициировано Управлением по борьбе с наркотиками полиции Лос-Анджелеса.

Ранее звезды сериала «Друзья» заявили, что их опустошила смерть Мэттью Перри, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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