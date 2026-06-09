В США погиб лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд
9 июня 202610:53
Юлия Савченко
Историк, лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд погиб в США. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на его дочь Эми Вуд.
По ее словам, Вуда сбил автомобилист в Ист-Провиденсе. Инцидент произошел на парковке супермаркета. Позднее Вуд умер в больнице, пишет RT. Историку было 92 года.
Гордон Вуд получил Пулитцеровскую премию по истории в 1993 году за книгу «Радикализм американской революции». Кроме того, в 1970-м историка удостоили премии Бэнкрофта за работу «Создание Американской республики, 1776–1787».
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