В США погиб лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд

По ее словам, Вуда сбил автомобилист в Ист-Провиденсе. Инцидент произошел на парковке супермаркета. Позднее Вуд умер в больнице, пишет RT. Историку было 92 года.

Гордон Вуд получил Пулитцеровскую премию по истории в 1993 году за книгу «Радикализм американской революции». Кроме того, в 1970-м историка удостоили премии Бэнкрофта за работу «Создание Американской республики, 1776–1787».

