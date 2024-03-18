В Сети появился трейлер сериала «Казачок»

Трейлер приключенческого сериала «Казачок» о современном подростке Степе, ставшем жителем казачьей станицы XVII века, появился в Сети. Ролик опубликован на YouTube-канале ТНТ.

Премьера комедии состоится 1 апреля. По сюжету старшеклассник Степа, который отправился на каникулы в деревню к бабушке, случайно проваливается в колодец. Выбравшись в том же месте, подросток оказывается в XVII веке, когда деревня была казачьей станицей.

Производством «Казачка» занимались продюсер Сергей Светлаков и студия SVERDЛOVSK при поддержке Института развития интернета. Съемки сериала проходили в Псковской области, пушкинских местах, также специально для проекта выстроили станицу с церковью, домами и плотинами. Режиссером «Казачка» выступил Игорь Зайцев, в сериале снимались Максим Белбородов, Алексей Лукин, Алексей Кравченко, Олеся Судзиловская, Георгий Дронов, Владимир Епифанцев и другие.

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