В Сети появился тизер сериала «Железное сердце» от Marvel

В Сети появился первый тизер сериала «Железное сердце». Ролик показали на выставке D23.

Отмечается, что показ первого сезона ленты стартует на Disney Plus уже в 2025 году.

СМИ сообщили, что сериал был снят давно, но компания Marvel приняла решение о «заморозке» проекта.

Сериалы и анимация: Автор «Игры престолов» объявил о разработке 7 спин-оффов

В центре сюжета картины — студентка MIT Рири Уильямс, борющаяся с отчислением из-за увлечений экзоскелетом, вдохновленным костюмом Железного человека. Рири приходится вступить в сделку с опасной группировкой, обещающей ей финансирование в обмен на ее разработки.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Disney представил первый тизер фильма «Лило и Стич».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФильмКиноИнтернетСериал

Горячие новости

Все новости

партнеры