В Сети появился тизер сериала «Железное сердце» от Marvel

В центре сюжета картины — студентка MIT Рири Уильямс, борющаяся с отчислением из-за увлечений экзоскелетом, вдохновленным костюмом Железного человека. Рири приходится вступить в сделку с опасной группировкой, обещающей ей финансирование в обмен на ее разработки.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Disney представил первый тизер фильма «Лило и Стич».