В Сети появился тизер сериала «Железное сердце» от Marvel
В Сети появился первый тизер сериала «Железное сердце». Ролик показали на выставке D23.
Отмечается, что показ первого сезона ленты стартует на Disney Plus уже в 2025 году.
СМИ сообщили, что сериал был снят давно, но компания Marvel приняла решение о «заморозке» проекта.
В центре сюжета картины — студентка MIT Рири Уильямс, борющаяся с отчислением из-за увлечений экзоскелетом, вдохновленным костюмом Железного человека. Рири приходится вступить в сделку с опасной группировкой, обещающей ей финансирование в обмен на ее разработки.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Disney представил первый тизер фильма «Лило и Стич».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru