В сети появился первый трейлер сериала «Мисс Марвел»
Стриминговый сервис Disney+ показал первый трейлер сериала «Мисс Марвел». Ролик уже вышел на канале Marvel Entertainment в YouTube.
По сюжету юная супергероиня Камала Хан обладает силой и способностью растягивать любую часть тела. Отмечается, что персонаж дебютирует в киновселенной Marvel. В будущем героиня также появится в фильме «Марвелы», который станет продолжением истории Капитана Марвел.
Главную роль исполнила Иман Веллани. Среди актеров сериала также представлены Зенобия Шрофф, Мэтт Линтц и другие. Премьера «Мисс Марвел» состоится 8 июня 2022 года.
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