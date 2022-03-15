В сети появился первый трейлер сериала «Мисс Марвел»

Стриминговый сервис Disney+ показал первый трейлер сериала «Мисс Марвел». Ролик уже вышел на канале Marvel Entertainment в YouTube.

По сюжету юная супергероиня Камала Хан обладает силой и способностью растягивать любую часть тела. Отмечается, что персонаж дебютирует в киновселенной Marvel. В будущем героиня также появится в фильме «Марвелы», который станет продолжением истории Капитана Марвел.

Главную роль исполнила Иман Веллани. Среди актеров сериала также представлены Зенобия Шрофф, Мэтт Линтц и другие. Премьера «Мисс Марвел» состоится 8 июня 2022 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: www.kinopoisk.ru
ТЕГИ:YoutubeКультураDisneyТрейлерСериал
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры