В сети появился первый трейлер сериала «Мисс Марвел»

По сюжету юная супергероиня Камала Хан обладает силой и способностью растягивать любую часть тела. Отмечается, что персонаж дебютирует в киновселенной Marvel. В будущем героиня также появится в фильме «Марвелы», который станет продолжением истории Капитана Марвел.

Главную роль исполнила Иман Веллани. Среди актеров сериала также представлены Зенобия Шрофф, Мэтт Линтц и другие. Премьера «Мисс Марвел» состоится 8 июня 2022 года.