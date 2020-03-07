Менеджер Little Big опровергла отношение видео из YouTube к Евровидению

PR-менеджер музыкального коллектива Little Big Полина Храмова опровергла информацию о том, что видео, появившееся на YouTube, является частью клипа на песню музыкантов, которую они повезут на Евровидение. Об этом сообщает NEWS.ru

«Мы не публикуем свои новые треки на каких-то других платформах, стоит дождаться анонса в официальных социальных сетях»? - заявила Храмова.