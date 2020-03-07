Менеджер Little Big опровергла отношение видео из YouTube к Евровидению
PR-менеджер музыкального коллектива Little Big Полина Храмова опровергла информацию о том, что видео, появившееся на YouTube, является частью клипа на песню музыкантов, которую они повезут на Евровидение. Об этом сообщает NEWS.ru
«Мы не публикуем свои новые треки на каких-то других платформах, стоит дождаться анонса в официальных социальных сетях»? - заявила Храмова.
Ранее пользователь с ником Sema на YouTube разместил 15-секундное видео. Композиция называется Uno.
«Возможно, это фрагмент песни, с которой Little Big представят Россию на «Евровидении». Стоит ждать официальной информации!» — говорится в описании к ролику.
Напомним, Евровидение-2020 состоится в Роттердаме с 12 по 16 мая.
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