В Сербии обнаружили нашли неизвестную коллекцию автографов и шаржей, созданную поэтом Бродским

Коллекция из автографов русского поэта Иосифа Бродского к книгам, нескольких рисунков и личных писем принадлежит знаменитому югославскому и сербскому поэту и писателю Миловану Данойличу.

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Он также является другом и одним из переводчиков произведений Бродского. Один из автографов Данойлич передал на хранение в знаменитую белградскую частную библиотеку «Адлигат». Теперь экспонат включен в постоянную экспозицию, которая насчитывает свыше 2 млн книг из разных стран и эпох.

По словам владельца библиотеки Виктора Лазича, в настоящее время идет подготовка русской экспозиции собрания. Он признался ТАСС, что автограф нобелевского лауреата Бродского станет одной из жемчужин эвыставки.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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