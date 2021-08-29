В Сербии обнаружили нашли неизвестную коллекцию автографов и шаржей, созданную поэтом Бродским

Он также является другом и одним из переводчиков произведений Бродского. Один из автографов Данойлич передал на хранение в знаменитую белградскую частную библиотеку «Адлигат». Теперь экспонат включен в постоянную экспозицию, которая насчитывает свыше 2 млн книг из разных стран и эпох.

По словам владельца библиотеки Виктора Лазича, в настоящее время идет подготовка русской экспозиции собрания. Он признался ТАСС, что автограф нобелевского лауреата Бродского станет одной из жемчужин эвыставки.

