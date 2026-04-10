В российский прокат выйдет хоррор «Колония» от автора «Поезда в Пусан»
В кинотеатрах России представят южнокорейский зомби-хоррор «Колония». Об этом сообщает пресс-служба кинопрокатной компании World Pictures.
По сюжету люди оказываются заперты в выставочном центре, когда в мире разгорается эпидемия нового вируса и начинается настоящий зомби-кошмар.
Режиссером проекта выступил Ён Сан Хо, который ранее работал над фильмами «Поезд в Пусан» и «Поезд в Пусан: Полуостров».
Мировая премьера картины состоится на 79-ом Каннском кинофестивале в программе «Полуночные показы». Увидеть фильм в российских кинотеатрах можно будет с 28 мая. Картина выйдет в дубляже Ислама Ганджаева и студии FLARROW FILMS, которые уже озвучивали такие кинохиты, как «Человек-бензопила: История Резе» и «Выход 8».
Ранее сообщалось, что на большом экране в России впервые представят фильм «Возвращение кота» от знаменитой студии Ghibli, которая подарила зрителям такие картины, как «Унесенные призраками» и «Ходячий замок», напоминает «Радиоточка НСН».
