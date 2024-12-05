В российских кинотеатрах покажут картину Миядзаки «Ветер крепчает»

В российских кинотеатрах покажут картину Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает», сообщили в кинопрокатной компании Russian World Vision. Увидеть анимационную историю про любовь и авиацию можно будет с 16 января.

Фильм представят на больших экранах в двух версиях: в классическом дубляже и в оригинале с русскими субтитрами.

Это история о мальчике Дзиро, который мечтает о полетах, но не может стать пилотом из-за близорукости. Вместо этого он решает стать конструктором и создать идеальный самолет. На пути к цели будет множество испытаний, утрат и обретение любви всей жизни.