В российских кинотеатрах покажут картину Миядзаки «Ветер крепчает»

В российских кинотеатрах покажут картину Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает», сообщили в кинопрокатной компании Russian World Vision. Увидеть анимационную историю про любовь и авиацию можно будет с 16 января.

Фильм представят на больших экранах в двух версиях: в классическом дубляже и в оригинале с русскими субтитрами.

Это история о мальчике Дзиро, который мечтает о полетах, но не может стать пилотом из-за близорукости. Вместо этого он решает стать конструктором и создать идеальный самолет. На пути к цели будет множество испытаний, утрат и обретение любви всей жизни.

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Картина «Ветер крепчает» вошла в официальную конкурсную программу 70-го Венецианского кинофестиваля (2013). А также номинировалась на «Оскар» (2014) за «лучший анимационный полнометражный фильм» и «Золотой глобус» (2014) за лучший фильм на иностранном языке.

В ноябре в российские кинотеатры вернулась еще одна работа Миядзаки – «Ходячий замок».

Ранее японский режиссер-мультипликатор Хаяо Миядзаки приступил к созданию нового полнометражного анимационного фильма. Об этом сообщил его сын в интервью изданию ComicBook. По его словам, это будет новая приключенческая лента.

До этого «Мальчик и птица» Миядзаки завоевал «Оскар», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Russian World Vision
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