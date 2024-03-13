В российских кинотеатрах покажут канадский хоррор про вампиршу-гуманистку

По сюжету она встречает Пола, который готов отдать свою жизнь ради девушки, но за это она должна помочь ему исполнить последнее желание.

Также в российских кинотеатрах покажут британский готический хоррор «Демоны дома Гарретов». Компания Russian World Vision запланировала премьеру пугающей картины на 14 марта.

Фильм рассказывает историю нелегальной эмигрантки с Филиппин, которая подрабатывает домработницей, чтобы прокормить себя и дочь. Ей подворачивается выгодное предложение: ухаживать за богатым стариком, умирающим от рака. Женщина тайно приводит дочь с собой в особняк, в котором творится что-то ужасное, передает «Радиоточка НСН».

Ранее, 29 февраля, в России вышел кибер-триллер «Красные комнаты».

