В российских кинотеатрах покажут канадский хоррор про вампиршу-гуманистку
Кинопрокатная компания Russian World Vision выпустит на большие экраны хоррор-комедию канадского режиссера Ариана Луи-Сэз «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» 11 апреля.
Главная героиня - молодая вампирша с развитой эмпатией. Внутренняя мораль и чувствительность мешают ей убивать людей ради пропитания. Но родители склоняют ее к «нормальной» жизни.
По сюжету она встречает Пола, который готов отдать свою жизнь ради девушки, но за это она должна помочь ему исполнить последнее желание.
Также в российских кинотеатрах покажут британский готический хоррор «Демоны дома Гарретов». Компания Russian World Vision запланировала премьеру пугающей картины на 14 марта.
Фильм рассказывает историю нелегальной эмигрантки с Филиппин, которая подрабатывает домработницей, чтобы прокормить себя и дочь. Ей подворачивается выгодное предложение: ухаживать за богатым стариком, умирающим от рака. Женщина тайно приводит дочь с собой в особняк, в котором творится что-то ужасное, передает «Радиоточка НСН».
Ранее, 29 февраля, в России вышел кибер-триллер «Красные комнаты».
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