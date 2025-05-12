В России вышла книга «Ордынский капкан», развенчивающая мифы о кочевых народах Великой степи

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков представил свою восьмую книгу. Об этом НСН рассказал сам автор.

По его словам, произведение под названием «Ордынский капкан» развенчивает мифы и заблуждения о кочевых народах Великой степи.

Особое внимание уделено мифам и заблуждениям, связанным со взаимоотношениями кочевых народов с Россией и Китаем. Подробно разобраны такие мифы как «Чингис-хан», «татаро-монгольское иго», «степные империи Евразии», «пассионарность», «евразийство», «пантюркизм» и многие другие. Как и в предыдущих книгах, все мифы и заблуждения разбиты по пунктам сгруппированным по разделам «история», «география», «этнография», «языки» и так далее. Благодаря этому книгу можно читать с любого пункта, то есть необязательно с первой страницы.

По объему и насыщенности информации эта книга превосходит предыдущие. В процессе работы над книгой автором было сделано несколько научных открытий.

Ранее Котков рассказал «Радиоточке НСН», что Китай и США могут продлить соглашение о взаимном снижении пошлин, однако Соединенные Штаты не откажутся от идеи вернуть производство в страну.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Алина Бицутина
ТЕГИ:ИсторияКнигаЛитература

Горячие новости

Все новости

партнеры