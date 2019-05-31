В России вырезали гей-сцены из фильма об Элтоне Джоне

Из российской версии фильма о легендарном музыканте Элтоне Джоне «Рокетмен» вырезали сцены секса и поцелуев между мужчинами, а также кадры с употреблением наркотиков.

Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на кинокритика Егора Москвитина, который видел оригинальную версию фильма.

Так, в российскую версию не вошла сцена с голым Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Райдом, постельная сцена и момент с употреблением наркотиков. Кроме того, из титров удалили кадр с фотографией Элтона Джона с мужем, в котором говорилось, что музыкант нашёл свою любовь, отмечает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что на включении этих сцен в фильм настаивал сам Элтон Джон.

