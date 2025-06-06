В России выйдет мультфильм «Дикая семейка» номинанта на премию «Оскар» Клода Барраса
В российский прокат выйдет мультфильм «Дикая семейка» номинанта на премию «Оскар», режиссера Клода Барраса. Об этом сообщила кинопрокатная компания «RWV Film», которая выступила дистрибьюторам проекта в России.
В центре сюжета 11-летняя Керия, проживающая с отцом на острове Борнео рядом с тропическими лесами. Мать девочки была представителем коренного народа пунанов - полукочевая этническая группа, которая живет в тропических лесах Калимантана, в Малайзии и Индонезии. Героиня не придавала этому значения, пока не встретила родственников по материнской линии. Начавшаяся вырубка лесов угрожает традиционному образу жизни народа, тогда Керия решает бороться за сохранение леса и культуры пунанов.
Критики высоко оценили мультфильм, среди прочего он получил номинацию на премию «Сезар» как лучший анимационный фильм. В своей новой работе автор пронзительной кукольной анимации «Жизнь Кабачка» снова обращается к теме детства и экологии. Работу над «Дикой семейко» Баррас начал во время пресс-тура проекта «Жизнь Кабачка». Фильм, снятый в технике стоп-моушн, вдохновлен историями о мире без машин и историями, с которыми режиссера познакомили его бабушки и дедушки.
Премьера мультфильма в российских кинотеатрах намечена на 3 июля.
Ранее в российский прокат вышел самый кассовый мультфильм в истории - это китайский мультфильм «Нэчжа побеждает царя драконов», заработавший в мире более 2,2 миллиарда долларов, напоминает «Радиоточка НСН».
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