В России выйдет мультфильм «Дикая семейка» номинанта на премию «Оскар» Клода Барраса

В центре сюжета 11-летняя Керия, проживающая с отцом на острове Борнео рядом с тропическими лесами. Мать девочки была представителем коренного народа пунанов - полукочевая этническая группа, которая живет в тропических лесах Калимантана, в Малайзии и Индонезии. Героиня не придавала этому значения, пока не встретила родственников по материнской линии. Начавшаяся вырубка лесов угрожает традиционному образу жизни народа, тогда Керия решает бороться за сохранение леса и культуры пунанов.

Критики высоко оценили мультфильм, среди прочего он получил номинацию на премию «Сезар» как лучший анимационный фильм. В своей новой работе автор пронзительной кукольной анимации «Жизнь Кабачка» снова обращается к теме детства и экологии. Работу над «Дикой семейко» Баррас начал во время пресс-тура проекта «Жизнь Кабачка». Фильм, снятый в технике стоп-моушн, вдохновлен историями о мире без машин и историями, с которыми режиссера познакомили его бабушки и дедушки.

Премьера мультфильма в российских кинотеатрах намечена на 3 июля.

Ранее в российский прокат вышел самый кассовый мультфильм в истории - это китайский мультфильм «Нэчжа побеждает царя драконов», заработавший в мире более 2,2 миллиарда долларов, напоминает «Радиоточка НСН».

