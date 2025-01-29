В России впервые экранизируют «Остров сокровищ»
В России впервые экранизируют роман Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Об этом объявили кинокомпании KD Studios и AP Digital, которые будут заниматься реализацией проекта.
Продюсерами новой полнометражной ленты стантут Евгений Мелентьев и Виктор Денисюк, поддержку студиям окажет Министерство культуры РФ. Съёмки стартуют в 2025 году.
«Фильм расскажет про поиски пиратских сокровищ в забавном приключенческом тоне, вобрав всё лучшее от любимых зрителями по всему миру советских и зарубежных экранизаций», - указали в KD Studios.
Предыдущие экранизации «Острова сокровищ» выходили во времена СССР. Первая в 1937 году, вторая - в 1971 году. Самой известной является версия 1982 года, в которой сыграли Фёдор Стуков, Олег Борисов, Виктор Костецкий, Владислав Стржельчик, Валерий Золотухин, Николай Караченцов и другие.
Также большой успех имел двухсерийный полнометражный мультфильм 1988 года, созданный по заказу Гостелерадио СССР на студии «Киевнаучфильм».
Ранее вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, рассказала, что отказалась от предложения использовать технологию дипфейка, чтобы «воскресить» актёра на экране, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru