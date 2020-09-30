В России в детских сериалах Netflix нашли ЛГБТ-пропаганду

В России несколько мультсериалов Netflix перенесли из детского раздела во взрослый. Как рассказали в пресс-службе видеосервиса, «очень небольшое» число мультфильмов получило маркировку 18+в соответствии с российским законом о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

На изменения в рейтинге обратили внимание пользователи Netflix. В частности, из детской подборки исчезли такие шоу, как «Кипо и эра чудесных зверей», «Шира и непобедимые принцессы», «Принц Драконов» и «Вселенная Стивена», которые на Западе выходят в разделе Netflix for Kids с пометкой 6+ или чуть выше, сообщает «Интерфакс».

В компании напомнили, что закон о запрете гей-пропаганды требует от работающих в России онлайн-кинотеатров в обязательном порядке устанавливать возрастное ограничение 18+ на контент с содержанием ЛГБТ-тематики.

Netflix - американский видеосерсвис с десятками тысяч фильмов, сериалов и ТВ-шоу. В России он стал доступен в начале 2016 года. В сентябре 2020 года оператором видеосервиса стала Национальная медиа группа (НМГ). В рамках локализации с 15 октября Netflix должен перейти на оплату в рублях и должна появиться русскоязычная версия приложения.

