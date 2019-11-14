В России в 2020 году пройдет год Германии

Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр сообщил о проведении года Германии в России в предстоящем году. Об этом пишет РИА Новости.

Объявление посол сделал в ходе Петербургского культурного форума, который проходит в Северной столице с 14 по 16 ноября.

По словам фон Гайра, год начнется летом и будет включать в себя различные мероприятия, отражающие общественную и культурную жизнь Германии.







