В России в 2020 году пройдет год Германии
14 ноября 201923:58
Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр сообщил о проведении года Германии в России в предстоящем году. Об этом пишет РИА Новости.
Объявление посол сделал в ходе Петербургского культурного форума, который проходит в Северной столице с 14 по 16 ноября.
По словам фон Гайра, год начнется летом и будет включать в себя различные мероприятия, отражающие общественную и культурную жизнь Германии.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО:
Горячие новости
- Путин отметил вклад США в борьбу с терроризмом в Сирии
- Летом 2020 года выйдут новые серии советского мультфильма «Ну, погоди!»
- AP: Расследование по MH17 показывает тесные связи между РФ и украинскими мятежниками
- В США произошло нападение на школу
- Стали известны даты проведения фестиваля НАШЕСТВИЕ-2020