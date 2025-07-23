В России создадут Институт театральной критики

Институт театральной критики создадут в России в рамках госпрограммы поддержки университетов «Приоритет-2030». Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой со ссылкой на ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского.

«Театр через 100 лет никто гениальным не назовет, если его не оценили современники. Мы осознали это как проблему института экспертизы. И мы собираемся в рамках "Приоритета-2030" создать Институт театральной критики», - указал руководитель вуза.

Кроме того, Заславский отметил, что при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и попечительского совета ГИТИСа началось издание «Театрального журнала». Ректор назвал это одной из основных задач «возвращения серьезной и качественной экспертизы на территорию театра».

Ранее в Москве стартовал этап Всероссийского открытого конкурса «Таланты», из участников которого сформируют кадровый резерв в театрах столицы, пишет RT.

