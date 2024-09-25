В России снимут продолжение фильма «Ждун»
25 сентября 202413:15
Семейная российская комедия, рассказывающая о знакомстве школьника с инопланетянином «Ждун», получит продолжение, сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».
Первая часть истории выйдет на экраны кинотеатров уже в январе 2025 года. Фильм снял режиссер Дмитрий Суворов. В картине снялись Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Владислав Ветров, Никита Тарасов и другие актеры.
Ранее появился первый трейлер фильма по мотивам интернет-мема «Ждун», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru