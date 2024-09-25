В России снимут продолжение фильма «Ждун»

Семейная российская комедия, рассказывающая о знакомстве школьника с инопланетянином «Ждун», получит продолжение, сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

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Первая часть истории выйдет на экраны кинотеатров уже в январе 2025 года. Фильм снял режиссер Дмитрий Суворов. В картине снялись Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Владислав Ветров, Никита Тарасов и другие актеры.

Ранее появился первый трейлер фильма по мотивам интернет-мема «Ждун», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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