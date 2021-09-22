В России открылся цикл выставок «Путь навстречу»

В регионах России стартовал цикл федеральных выставок «Путь навстречу». Совместный проект Министерства культуры России, РОСИЗО и фонда «Прорыв» смогут увидеть жители Восточного и Золотого кольца — это территории, которые образуют уникальный этнокультурный «континент» Старого Света. Первая из выставок открылась 18 сентября на родине великого князя Александра Невского – в Переславле Залесском.

Одна из частей выставки «Путь навстречу. Восточное кольцо» будет посвящена искусству коренных народов Севера и Сибири и включит в себя более 155 не только художественных работ из фондов музеев Дальнего Востока. Её посетители увидят вышивку и аппликацию на рыбьей коже, мозаику и инкрустацию из меха, резьбу по дереву, плетение из лозы. Особое внимание заслужит культовая скульптура амурских народов, которая вдохновлена миром духов и шаманской атрибутикой.

«Путь навстречу. Золотое кольцо» является второй частью выставки. На ней представлены шедевры живописи XV — начала XX веков. Об истории, ландшафте, жизни, быте и характере жителей Золотого кольца России расскажут более 40 произведений из собрания региональных музеев.

Помимо Переславля-Залесского «Восточное кольцо» появится и в Сергиевом Посаде. Выставка «Путь навстречу. Золотое кольцо» поедет в Бурятию, в Улан-Удэ, а также в Благовещенск Амурской области.

Для желающих посетить выставки, организаторы публикуют время и места их проведения. Так, выставка «Путь навстречу. Восточное кольцо» пройдет с 18 сентября по 14 ноября в «Переславль-Залесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике».

С 8 декабря по 30 января она примет посетителей в «Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике». А с 7 декабря до 6 февраля экспозицию можно будет в «Амурском областном краеведческом музее им. Г.С. Новикова-Даурского».

