В Подмосковье стартует летний туристический сезон
Летний туристический сезон открылся в Московской области с возобновлением работы музеев и большинства гостиниц, принявших первых гостей 25 июня. О важности внутреннего туризма как для развития экономики, так и для более глубокого знакомства с историей и культурой своей страны, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
По его словам, внутреннему туризму в последнее время уделяется много внимания на самом высшем уровне.
«Это понятно: жизнь поменялась. Раньше можно было и в Турцию, и в Египет, а сейчас ни туда, ни туда», - цитирует его «Радио 1».
В числе первых объектов сферы культуры, возобновивших работу в Московской области, оказался музей-заповедник «Усадьба Мураново имени Тютчева» в Пушкине. Его готовность принимать посетителей в новых условиях — то есть с соблюдением санитарных норм — лично проверила вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.
По её словам, пока областные музеи принимают не более 50 человек одновременно. На входе у посетителей измеряют температуру и напоминают о важности ношения масок.
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