В Подмосковье стартовал музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей»

Ежегодный музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей» открылся в музее «Новый Иерусалим» в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье».

«Мы открываем 4-й фестиваль, по сложившейся доброй традиции — в музее "Новый Иерусалим". Хочу искренне поблагодарить Министерства культуры РФ и Московской области. Собрать на одной сцене мировых звёзд — это колоссальный труд. Отдельно отмечу и всю команду музея "Новый Иерусалим" за постоянный поиск новых форматов и привлечение новых посетителей», — цитирует «Радио 1» вице-губернатора Наталью Виртуозову.

В рамках фестиваля 4 оркестра выступят перед зрителями с 8 концертами. Так, Государственный академический симфонический оркестр России им. Светланова сыграет со звёздами мирового уровня: пианистом Кириллом Герштейном, виолончелистом Мишей Майским, оперной певицей Альбиной Шагимуратовой. Впервые в фестивале примет участие Российский национальный молодёжный симфонический оркестр под руководством обладателя премии «Дирижер года» Королевского филармонического общества (Великобритания), дирижера Кирилла Карабица. Кроме того, в программе — выступления «Виртуозов Москвы» и Московского камерного оркестра Musica Viva.

Как отметил худрук «Лето. Музыка. Музей», дирижёр Василий Петренко, у фестиваля есть несколько линий, которыми связаны все программы.

«В этом году — 50 лет со дня смерти Игоря Стравинского, это памятная дата для всего музыкального мира. На нашем фестивале тема Стравинского идёт насквозь», — рассказал Петренко.

В свою очередь, президент «Лето. Музыка. Музей», народный артист России Максим Дунаевский отметил, что фестиваль удалось сохранить и в прошлом, и в текущем году благодаря соблюдению мер санитарной безопасности. По словам Дунаевского, программа будет невероятно разнообразной: «звёздный состав солистов, именитые дирижеры, лучшие российские оркестры — фестиваль для самых изысканных вкусов любителей классической и современной музыки».

Также в рамках фестиваля «Лето. Музыка. Музей» работает выставка Константина Горбатова «Притяжение красоты», картины для которой предоставили крупнейшие музеи и коллекционеры.

