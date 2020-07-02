В парке «Зеленая река» открылась фотовыставка Галереи Люмьер

В парке «Зеленая река», который в ходит в состав жилого квартала "Символ", открылась первая фотовыставка совместного проекта компании Донстрой и Галереи Люмьер «Когда деревья были большими». Уличный фотопроект может увидеть любой желающий до 1 февраля 2021 года. Все работы выставлены под открытым небом.

В выставку вошли работы таких классиков советской фотографии как Владимир Лагранж, Яков Халип, Михаил Литвинский, Юрий Абрамочкин, Василий Куняев, Нина Свиридова и Дмитрий Воздвиженский. Всего в рамках выставки будет представлено 40 работ фотографического наследия СССР.

За время проекта в парке «Зеленая река» пройдут 4 фотовыставки:

1. «Победы! Большие и маленькие» 1 июля — 20 августа 2020 2. «Время знаний» 21 августа — 5 октября 2020 3. «Раньше было солнце ярче, травка зеленее…» - 6 октября - 15 декабря 4. «В ожидании праздника» 16 декабря — 1 февраля 2021

Принципы проекта - свобода, достоинство, смелость, искренность, - отражаются в тех работах, которые смогут увидеть посетители. В фотографиях отражен интерес к человеку с его частными переживаниями, эмоциями, маленькими, личными победами. Фотографы стремились к чистому репортажу, отказываясь от постановки, пафоса и торжественности, что и отразилось в фотографии.

Первый участок городского парка «Зеленая река» открылся 1 августа 2019 года. Новая прогулочная зона площадью порядка 2 га открыта для всех москвичей. В парке высажено более 180 крупномерных деревьев и 3500 декоративных кустарников, высажено около 6000 цветов.

