В Оренбурге открыли филиал Эрмитажа
Музей-спутник Государственного Эрмитажа открылся в Оренбурге. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области.
Отмечается, что регион стал пятым в стране филиалом Эрмитажа, где регулярно будут выставляться шедевры музея.
«Музей-спутник — это уникальное культурное пространство, которое включает большой зал для экспозиций Государственного Эрмитажа и единственную в мире Яшмовую комнату, созданную оренбургскими мастерами из живописной орской яшмы», — заявили в правительстве.
На первой выставке в филиале — «Карл Брюллов и его эпоха» из коллекции Эрмитажа — представлено 58 картин русских и зарубежных художников 1830-1850 годов. При этом 23 работы выставляются впервые, многие картины экспонируются с новыми атрибуциями и датировками.
Между тем в Государственный Эрмитаж передали на реставрацию ряд археологических находок, сделанных во время раскопок в Херсонесе, пишет RT.
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