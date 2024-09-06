В Оренбурге открыли филиал Эрмитажа

Музей-спутник Государственного Эрмитажа открылся в Оренбурге. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области.

Отмечается, что регион стал пятым в стране филиалом Эрмитажа, где регулярно будут выставляться шедевры музея.

«Музей-спутник — это уникальное культурное пространство, которое включает большой зал для экспозиций Государственного Эрмитажа и единственную в мире Яшмовую комнату, созданную оренбургскими мастерами из живописной орской яшмы», — заявили в правительстве.

На первой выставке в филиале — «Карл Брюллов и его эпоха» из коллекции Эрмитажа — представлено 58 картин русских и зарубежных художников 1830-1850 годов. При этом 23 работы выставляются впервые, многие картины экспонируются с новыми атрибуциями и датировками.

Между тем в Государственный Эрмитаж передали на реставрацию ряд археологических находок, сделанных во время раскопок в Херсонесе, пишет RT.

