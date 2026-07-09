В новый состав Молодежной оперной программы Большого театра вошли 9 солистов

Прошли прослушивания для участия в Молодежной оперной программе Большого театра. Страховая компания «Ингосстрах» продлила поддержку программы, сообщили в пресс-службе организации.

Девять молодых артистов приглашены для участия в программе по итогам конкурсного прослушивания в этом году. В сентябре они начнут совершенствовать свое мастерство под руководством ведущих специалистов, входящих в команду художественного руководителя программы Дмитрия Вдовина.

В новый состав вошли Руслана Бутова (сопрано, Красногорск), Айсылу Назарова (сопрано, Нижневартовск), Инна Тяло (сопрано, Старый Оскол), Симеон Асеев (тенор, Красноперекопск), Никита Забетчук (тенор, Челябинск), Юрий Кобяшов (бас-баритон, Екатеринбург), Александр Дуболазов (бас, Курск), Николай Калмыков (бас, Нижний Новгород) и Андрей Писарев (бас, Москва).

В прослушиваниях участвовало более 400 претендентов. Отборочные испытания охватили несколько городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Астану и Красноярск.

Молодежная оперная программа Большого театра была запущена в 2009 году. Она создает для молодых артистов условия для творческого и профессионального развития. Прошедшим отбор дают возможность заниматься с мастерами профессии, получать сценический опыт, исполняя партии в новых и действующих постановках и концертных программах. Всем участникам программы выплачивается заработная плата, а для иногородних предоставляется жилье.

«Ингосстрах» с 2023 года выступает партнером программы, оказывая учреждению поддержку. Компания сотрудничает с Большим театром с 2019 года. Помимо Молодежной балетной программы, «Ингосстрах» поддерживает и Программу для хореографов. За годы партнерства были реализованы значимые для отечественной и мировой культуры проекты, в том числе при личной поддержке мецената и предпринимателя Олега Дерипаски.

