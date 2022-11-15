В новосибирском театре объяснили образ «принцессы с усами» в детском спектакле

В новосибирском театре объяснили, почему в детском спектакле «Принцесса и Людоед» роль принцессы исполнил актер с усами. Об этом сообщает «Лента.ру». В пресс-службе «Первого театра» Новосибирска заявили о том, что авторы хотели показать, как работает воображение ребенка.

Ранее по словам режиссера Полины Кардымон, на постановку написали доносы, попросив министерство культуры региона проверить ее на ЛГБТ-составляющую. Зрителей шокировало то, что в детском спектакле принцессу играет актер с усами. В ведомстве сообщили, что спектакль оценит экспертно-театральное сообщество.

Художественная концепция спектакля завязана на двух героях-друзьях, которые играют и выдумывают разных персонажей, рассказали в театре. Все персонажи основаны на творчестве поэтов Генриха Сапгира и Игоря Холина. Таким образом юных зрителей знакомят с творчеством поэтов-лианозовцев и их формой стихосложения.

Согласно утверждениям сотрудников театра, творческий продукт может восприниматься людьми по-разному, а данный прием был использован с целью показать, как работает воображение ребенка,

«Воображение в детстве позволяет играть с чем угодно и во что угодно — в зубного врача, в принцессу и людоеда, играть воображаемую музыку и так далее. Более того, мы специально показываем, что все дополнительные персонажи условно исполняются двумя друзьями — Холиным и Сапгиром», - заявили в театре.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за пропаганду ЛГБТ. Инициатива вводит запрет на пропаганду нетрадиционных отношений и педофилии, а также на распространение информации о ЛГБТ и призывов к смене пола среди несовершеннолетних.

