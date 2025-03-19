В Непале впервые пройдет День российского кино
День российского кино впервые пройдет в столице Непала Катманду 22 марта. Об этом сообщает портал Кinobusiness.com.
Зрителям представят три российских фильма на специальных показах, которые организует РОСКИНО при поддержке Минкультуры РФ. В программу Дня российского кино вошли военная драма Николая Лебедева «Нюрнберг», мелодрама Евгении Тирдатовой «Четыре четверти» и романтическая комедия Александры Сараны «Втроем».
Мероприятие пройдет в рамках 8-го Непальского международного кинофестиваля, который состоится 20-24 марта.
Между тем министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что международные проекты Минкульта, в том числе фестивали кино, охватывают более 80 стран, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Колин Фаррелл сыграет главную роль в «Сержанте Роке» Луки Гуаданьино
- Роспотребнадзор зафиксировал в России первый случай «попкорновой болезни»
- Артемий Лебедев признался в неприязни к журналистам
- В Комсомольске-на-Амуре шесть пожарных получили травмы при тушении возгорания
- Минпросвещения создаст единую модель изучения русского языка за рубежом
- Россиян предупредили о схемах мошенников с самозапретом на кредиты
- Москалькова: Россия ведет переговоры с Киевом о возвращении жителей Курской области
- В Непале впервые пройдет День российского кино
- Бухгалтера в Петербурге подозревают в подготовке убийства соседки по коммуналке
- Прокуратура: Взрыв в квартире в Москве мог произойти из-за аэрозольного баллона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru