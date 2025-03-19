В Непале впервые пройдет День российского кино

День российского кино впервые пройдет в столице Непала Катманду 22 марта. Об этом сообщает портал Кinobusiness.com.

Зрителям представят три российских фильма на специальных показах, которые организует РОСКИНО при поддержке Минкультуры РФ. В программу Дня российского кино вошли военная драма Николая Лебедева «Нюрнберг», мелодрама Евгении Тирдатовой «Четыре четверти» и романтическая комедия Александры Сараны «Втроем».

Мероприятие пройдет в рамках 8-го Непальского международного кинофестиваля, который состоится 20-24 марта.

Между тем министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что международные проекты Минкульта, в том числе фестивали кино, охватывают более 80 стран, пишет 360.ru.

