В Музее Тропинина в Москве выставят уникальный портрет Пушкина
Межмузейный проект «Пушкин у Тропинина» к 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина запустили в Москве музей В.А. Тропинина, Всероссийский музей А.С. Пушкина и музей МХАТ. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Выставка посвящена созданию прижизненного портрета литератора кисти Тропинина. Впервые в Москву доставят из Санкт-Петербурга живописный этюд и карандашный эскиз к знаменитому полотну. Работы были выполнены Тропининым с натуры.
Всего на экспозиции представят более 70 произведений живописи и графики, предметов бытовой культуры, аудио выдержки спектаклей по Пушкину и стихов поэта из фондов Музея МХАТ.
Между тем Пермская художественная галерея перед открытием нового здания вернула 58 произведений из Кирилло-Белозерского музея-заповедника, в том числе работы Ивана Шишкина, Карла Брюллова, Архипа Куинджи, Исаака Левитана, пишет Ura.ru.
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