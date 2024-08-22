В Музее Победы на Поклонной горе представят виды спорта на открытом воздухе
В Москве Музей Победы на Поклонной горе приглашает в субботу и воскресенье, 24 и 25 августа на знакомство с видами спорта и активного отдыха.
Национальный вид спорта – городки будет представлен сразу на двух площадках. Чемпионы России и мира по этому виду спорта дадут мастер-класс для всех желающих научится правильно бросать биту. Вместе с гроссмейстерами можно будет сыграть в гигантские садовые шахматы или устроить блицтурнир. Желающие смогут прокатится на карте. Также можно будет пострелять в пневматическом тире.
«Мастера спорта расскажут о спортивном ориентировании. Они научат пользоваться компасом, читать карту, ставить палатку и познакомят с другими туристическими навыками», – отметили в Музее Победы.
Кроме того, в субботу в 18:00 музыку из кинофильмов сыграет концертный оркестр Алексея Губарева, а также выступят другие творческие коллективы. В воскресенье свою программу представят солисты вокальной студии «Изюмы» и не только. На танцевальной площадке и в субботу, и в воскресенье выступят участники открытого фестиваля «Московская студенческая весна», а также пройдут хореографические мастер-классы.
Москвичей и гостей столицы ждут также бесплатные автобусные и пешеходные экскурсии по мемориальному комплексу на Поклонной горе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что ВСУ пытались нанести удары по Курской АЭС
- Фильм «Жванецкий» впервые покажут в Москве 23 августа
- Оренбургского губернатора призвали отказаться от трат на концерт Shaman
- Смирнов: В Курской области в зону отселения попали 152 тысячи человек
- Путин поддержал автоматическую выплату 15 тысяч рублей жителям курского приграничья
- Мантуров: С приграничных территорий Курской области отселено 115 тысяч человек
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 4700 военнослужащих
- Минобороны отчиталось об уничтожении диверсантов в Курской области
- Первые показы сериала «Жизнь по вызову» пройдут в кинотеатрах
- Белгородскому пенсионеру оторвало кисть при попытке разобрать боеприпас
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru