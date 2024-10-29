В музее Нью-Йорка нашли рукопись неизвестного вальса Шопена

Нотную рукопись неизвестного вальса композитора Фредерика Шопена обнаружили в Библиотеке и музее Моргана в Нью-Йорке. Об этом пишет The Times.

По данным издания, партитура появилась в музее по завещанию в 2019 году, однако из-за пандемии коронавируса рукопись не каталогизировали должным образом. В описании произведения отмечалось, что это музыкальная рукопись фортепианной пьесы, «очевидно, написанной рукой Шопена, но без подписи».

Эксперты провели серию исследований, изучив бумагу, почерк и музыкальный стиль, и подтвердили, что автором вальса действительно является Шопен. Композитор написал произведение между 1830 и 1835 годами. По данным специалистов, партитура короче других известных вальсов Шопена и длится около 80 секунд.

Как отметил китайский пианист-виртуоз Лан Лан, рукопись — «один из самых аутентичных стилей Шопена, которые вы можете себе представить».

Ранее в библиотеке в немецком Лейпциге нашли неизвестную короткую пьесу Вольфганга Амадея Моцарта — 20-минутную композицию из семи частей для струнного трио, напоминает РЕН ТВ.

