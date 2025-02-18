В Москве завершились съемки исторического сериала «Князь Андрей»
Съемки многосерийной исторической драмы «Князь Андрей» завершили в Москве. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия».
Масштабный проект создает компания «Москино» при поддержке Института развития интернета и правительства столицы. Режиссером сериала стал Давид Ткебучава, в нем снимались Александр Голубев, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков, Станислав Любшин и другие.
Сериал посвящен периоду междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей на Руси в XII веке. Главный герой ленты - молодой княжич Андрей Боголюбский. Он возвращается домой, проведя несколько лет в Византии, и мечтает княжить в Суздальской земле.
Съемки картины проходили в кинокластере в Москве. Специально для сериала здесь построили масштабные декорации, воссоздав древний город-крепость Боголюбово. Кроме того, съемочная группа работала в Суздале, Владимире и Твери.
Ранее киностудия «Ленфильм» объявила о завершении съемок фильма «Ганди молчал по субботам».
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