В Москве впервые пройдет день памяти Виктора Цоя
День памяти лидера группы «Кино» Виктора Цоя впервые пройдет в Москве. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте мэра столицы.
Мероприятие состоится на Чистопрудном бульваре в рамках фестиваля «Лето в Москве» 15-17 августа. Ожидается, что здесь пройдет винтажный маркет, на котором представят свыше 500 посвященных жизни и творчеству Цоя антикварных предметов. В рамках дискуссионного клуба состоится беседа о жизни музыканта, где гости смогут услышать записи знакомых и не самых известных композиций артиста.
Кроме того, запланированы мини-фотовыставка из черно-белых снимков Виктора Цоя, показы клипов и фильмов с участием музыканта, викторины по его творчеству. Также в рамках мероприятия пройдет аукцион, на котором можно будет приобрести пластинки и другие артефакты времен Цоя. Все вырученные деньги направят на помощь подопечным проверенных благотворительных фондов столицы.
Ранее сын Виктора Цоя Александр представил клип на песню «Часть меня (которой нет)» с архивными кадрами, снятыми лидером «Кино» в конце 1980-х годов, пишет 360.ru.
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