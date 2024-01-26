В Москве установят памятник актеру Михаилу Ульянову

В мастерской художественного литья в городе Переславле-Залесском Ярославской области уже отлит бронзовый монумент народному артисту СССР Михаилу Ульянову, сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, памятник актеру и общественному деятелю установят в Михайловском парке.

«На сегодняшний день завершены работы по устройству фундамента монумента. Изготовлены гранитные элементы композиции, в ближайшее время их доставят на площадку», – уточнил глава департамента.

Высота бронзовой скульптуры 2,2 метра, а вместе с гранитным постаментом, на который её установят 3,6 метра. Рядом с памятником установят гранитную скамью.

Загрутдинов рассказал, что в начале февраля монумент доставят в Москву, затем начнется установка постамента и скамейки. Завершится строительство монтажом бронзовой скульптуры, которая состоит из трех элементов: фигуры Михаила Ульянова, занавеса и кинопленки.

