В Москве умер актер сериалов «Воронины» и «Кухня» Диланян

Актер театра и кино Артур Диланян умер в Москве, передает РЕН-ТВ. По информации телеканала, он, находясь на улице в районе ВДНХ, внезапно почувствовал недомогание. Прохожие вызвали Диланяну скорую помощь. Подъехавшие врачи пытались вернуть актера в нормальное состояние, но не смогли. По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Актеру было 59 лет.

Диланян известен, прежде всего, по своим ролям в сериалах. Среди его работ - «Воронины», «Кухня», «Джокер», «Пятницкий», «Дважды два», «Последний из Магикян». Кроме этого он занимался дубляжом фильмов, выступал как сценарист и продюсер. С 2004 года Диланян служил Московскому армянскому театру.

