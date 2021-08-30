В Москве умер актер сериалов «Воронины» и «Кухня» Диланян
Актер театра и кино Артур Диланян умер в Москве, передает РЕН-ТВ. По информации телеканала, он, находясь на улице в районе ВДНХ, внезапно почувствовал недомогание. Прохожие вызвали Диланяну скорую помощь. Подъехавшие врачи пытались вернуть актера в нормальное состояние, но не смогли. По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Актеру было 59 лет.
Диланян известен, прежде всего, по своим ролям в сериалах. Среди его работ - «Воронины», «Кухня», «Джокер», «Пятницкий», «Дважды два», «Последний из Магикян». Кроме этого он занимался дубляжом фильмов, выступал как сценарист и продюсер. С 2004 года Диланян служил Московскому армянскому театру.
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