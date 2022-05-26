В Москве стартовал фестиваль искусств «Черешневый лес»
В Москве стартовал XXII Открытый Фестиваль искусств «Черешневый лес», он продлится два месяца (до 29 июля), в программе – театральные премьеры, выставки, концертная программа и другие интересные события.
Проект был учрежден в 2001 году компанией Bosco di Ciliegi. Ежегодно событие объединяет самые разные виды искусства – театр, кино, классическую музыку, живопись. В мероприятиях фестиваля принимают участие прославленные деятели искусства и молодые артисты.
Визитная карточка фестиваля – посадка черешневого леса, каждый год звезды театра, кино, известные спортсмены, представители бизнес-среды высаживают черешневые деревья, продолжая историю BOSCO FAMILY.
В этом году фестиваль закроет московская премьера балета Бориса Эйфмана в Большом театре.
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