В Москве стартовал фестиваль искусств «Черешневый лес»

В Москве стартовал XXII Открытый Фестиваль искусств «Черешневый лес», он продлится два месяца (до 29 июля), в программе – театральные премьеры, выставки, концертная программа и другие интересные события.

Проект был учрежден в 2001 году компанией Bosco di Ciliegi. Ежегодно событие объединяет самые разные виды искусства – театр, кино, классическую музыку, живопись. В мероприятиях фестиваля принимают участие прославленные деятели искусства и молодые артисты.

Визитная карточка фестиваля – посадка черешневого леса, каждый год звезды театра, кино, известные спортсмены, представители бизнес-среды высаживают черешневые деревья, продолжая историю BOSCO FAMILY.

В этом году фестиваль закроет московская премьера балета Бориса Эйфмана в Большом театре.

