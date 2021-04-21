В Москве скончалась заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева скончалась на 97-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

«В трудовой книжке Ирины Алексеевны всего одна запись – 1941г. – 2021г. – Государственный академический ансамбль народного танца! Эта удивительная женщина была не только супругой и близким человеком Игоря Александровича Моисеева – это его муза, соратник, верный друг, большой помощник», — отметили в ансамбле, выразив соболезнования дочери Моисеевой Елене Коневой.

Свои соболезнования выразила также министр культуры России Ольга Любимова, подчеркнув, что артистка внесла значительный вклад в развитие отечественной школы народного танца.

Прощание с Ириной Моисеевой состоится 24 апреля в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы.

