В Москве простились с режиссером Сергеем Соловьёвым

Церемония прощания с известным российским режиссером Сергеем Соловьевым завершилась в столице. Отпевание Народного артиста России прошло в церкви Иоанна Богослова.

Соловьев известен широкой публики по фильмам: «Асса», «Сто дней после детства», «Станционный смотритель» и другим. Всего он снял боле 20 кинокартин.

Почтить память мастера пришли его близкие, друзья и те, кто вместе с ним создавал кино. Среди них актеры Александр Збруев и Сергей Шакуров, режиссер Павел Чухрай, ректор ВГИКа Владимир Малышев и многие другие.

Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее в Мосгордуме заявили о желании увековечить память режиссера Соловьева.

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ФОТО: РИА Новости
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