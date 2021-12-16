В Москве простились с режиссером Сергеем Соловьёвым
Церемония прощания с известным российским режиссером Сергеем Соловьевым завершилась в столице. Отпевание Народного артиста России прошло в церкви Иоанна Богослова.
Соловьев известен широкой публики по фильмам: «Асса», «Сто дней после детства», «Станционный смотритель» и другим. Всего он снял боле 20 кинокартин.
Почтить память мастера пришли его близкие, друзья и те, кто вместе с ним создавал кино. Среди них актеры Александр Збруев и Сергей Шакуров, режиссер Павел Чухрай, ректор ВГИКа Владимир Малышев и многие другие.
Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Ранее в Мосгордуме заявили о желании увековечить память режиссера Соловьева.
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