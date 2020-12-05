В Москве простились с актером Борисом Плотниковым

Церемония прощания с народным артистом России Борисом Плотниковым состоялась в Московском художественном театре имени Чехова. Актер скончался в 71 год от коронавируса.

На церемонии ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий зачитал телеграммы президента Владимира Путина, главы Минкульта Ольги Любимовой, мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина, сообщает «Коммерсантъ».

С прощальным словом выступил художественный руководитель — директор театра МХТ имени Чехова Сергей Женовач.

«У Бориса Григорьевича было удивительное качество — его работы, прожитые на сцене, и роли на экране, они очень переживаются зрителями и начинают жить с тобой какой-то отдельной жизнью»,— цитирует ТАСС худрука.

Известно, что отпевание Плотникова организовали в храме Николая Чудотворца в Троекурове. Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Борис Плотников родился в Невьянске Свердловской области 2 апреля 1949 года. Особую популярность получил после роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».