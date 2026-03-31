В Москве прошла премьера триллера «Гуру» со звездой «Графа Монте-Кристо»

В новом проекте звезда «Графа Монте-Кристо» воплотит харизматичного коуча по личностным отношениям, чьи выступления не только воодушевляют, но и вызывают беспокойство. Однажды против мужчины ополчается армия хейтеров, намеренных разоблачить лжепророка.

Фильм Яна Гозлана выйдет в российский прокат 16 апреля. Светскую премьеру, которая прошла в столице накануне, посетили Ирина Хакамада, Наталья Бочкарева, Наталья Бардо, Елена Ханга, Мария Гончарук и Дмитрий Хрусталев, Лариса Вербицкая, Анастасия Гребенкина и другие.

Ранее сообщалось, что в апреле в России также выйдет зарубежная мелодраматичная комедия «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендеей в главных ролях, передает «Радиоточка НСН».

