В Москве прошла премьера триллера «Гуру» со звездой «Графа Монте-Кристо»
В московском киноцентре «Октябрь» представили психологический триллер «Гуру» с Пьером Нинэ в главной роли.
В новом проекте звезда «Графа Монте-Кристо» воплотит харизматичного коуча по личностным отношениям, чьи выступления не только воодушевляют, но и вызывают беспокойство. Однажды против мужчины ополчается армия хейтеров, намеренных разоблачить лжепророка.
Фильм Яна Гозлана выйдет в российский прокат 16 апреля. Светскую премьеру, которая прошла в столице накануне, посетили Ирина Хакамада, Наталья Бочкарева, Наталья Бардо, Елена Ханга, Мария Гончарук и Дмитрий Хрусталев, Лариса Вербицкая, Анастасия Гребенкина и другие.
Ранее сообщалось, что в апреле в России также выйдет зарубежная мелодраматичная комедия «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендеей в главных ролях, передает «Радиоточка НСН».
