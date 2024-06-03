В Москве состоялась премьера спектакля «Две дамочки в сторону севера»

После спектакля актриса Елена Ксенофонтова заявила, что отклик зрительного зала показался ей неожиданным.

«Вообще, удивительна реакция зала. Зал разделился на два лагеря: на тех, кто абсолютно не принимает эту историю, не понимает и не хочет понимать, кому не близка тема, эстетика, жанр и на тех, кто в абсолютном восторге, в каком-то странном состоянии переосмысления своей жизни, себя, мира после просмотренного», - сказала она.

Ксенофонтова подчеркнула, что пьеса наисложнейшая, вся на ребусах.

«Мы год репетируем и до сих пор разгадываем, что уж говорить о зрителе, который пришёл впервые. Более того, есть ещё один капкан: она не совсем линейная, история построена на флэшбэках (возвращение в события из прошлого – Прим. НСН). Когда это кино, спасает монтаж. Когда это происходит в театре, требуется определенная степень концентрации со стороны зрителей. Думаю, что спектакль будет трансформироваться с течением времени и это правильно, потому что только на зрителях можно апробировать, понять и свериться в точностях и не точностях», - считает она.

В свою очередь режиссер спектакля Вадим Дубовицкий заявил, что ни один спектакль не давался так трудно и не делался так долго. По его словам, этот спектакль придется по душе не всем, однако в театре были к этому готовы.

