В Москве пройдёт интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST

В ЦВЗ «Манеж» состоится крупнейший фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST, который соберёт на одной площадке 62 художника из 22 стран мира, а также ведущих экспертов арт-индустрии. Он пройдёт с 19 по 27 сентября.

Экспозиция фестиваля занимает 5 тысяч квадратных метров и включает в себя свыше 400 картин и скульптур в самых разных техниках. Произведения созданы мастерами из России, Великобритании, Китая, США, Таиланда, Колумбии, Турции, Германии и других стран. Организаторы фестиваля отмечают, что это первое и единственное мероприятие подобного масштаба, которое превращает Москву в мировой центр современного искусства.

Выставка носит иммерсивный характер. Часть полотен будет интегрирована в AR-среду, и гости смогут совершить интерактивное путешествие по миру искусства в дополненной реальности c помощью мобильного приложения ARTLIFE.

«Тема фестиваля в 2020 году – «Преодолевая расстояния». Мы стремимся показать, что у искусства нет границ, оно не знает государственных или языковых барьеров, этнических или религиозных различий.

Третий год ARTLIFE FEST становится ярким праздником современного искусства и для нас особенно ценно стать участниками государственной программы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия» и получить поддержку Правительства Москвы.

ARTLIFE FEST – это не просто выставка, но масштабное событие в мире искусства с важной образовательной миссией. Через лекторий, мастер-классы и демонстрацию техник живописи посетители фестиваля перенимают опыт коммерчески успешных и признанных художников со всего мира» - рассказывает куратор фестиваля Анастасия Андреева.

Добавим, помимо выставки, гостей фестиваля ждёт обширная образовательная программа. В течение 9 дней на площадке пройдут 35 мастер-классов и 10 демоклассов по таким направлениям, как акварель, акрил, масло, пастель, графика, скетчинг, fashion-иллюстрация, digital-иллюстрация, бумажная скульптура и поп-стрит-арт. Это даёт посетителям уникальную возможность перенять опыт известных художников, большинство из которых проводят обучение в России впервые.

Кроме того, на ARTLIFE FEST будет работать лекторий – образовательное пространство на 250 слушателей. В его плотном расписании – более 50 лекций по самым актуальным темам от ведущих спикеров в сфере искусства.

Отмечается, что вход на выставку бесплатный, однако для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация на сайте https://artlife-fest.com/?utm_source=nsn&utm_medium=pr&utm_campaign=fest&utm_content=statia

