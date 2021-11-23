В Москве пройдут иммерсивные концерты классики в планетарии
В Московском планетарии 27 ноября стартует серия иммерсивных концертов «Увидеть музыку» с участием 19-летнего пианиста-виртуоза Ивана Бессонова.
Бессонов стал первым российским музыкантом-победителем «Классического Евровидения» (Eurovision Young Musicians) в 2018 году.
По замыслу организаторов, исполнение произведений мировой классики будет сопровождаться видео-артом, который создаст эффект «полного погружения».
«Цель нашего проекта – создание нового формата концертов, позволяющего с помощью визуальных средств показать красоту музыки, ее форму. Зритель не просто сидит в зале и слушает концерт, над ним – во весь купол планетария – космос, звезды, яркие цветные вспышки. Это создает эффект полного погружения, на 60 минут человек выпадает из реальности», - рассказал учредитель компании-организатора концерта Zapomni Сурен Тер-Овсепян.
Часовые концерты пройдут также 4, 11 и 18 декабря.
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