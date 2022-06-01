В Москве пройдет выставка «Какая разница» в поддержку подростков с синдромом Дауна

Фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап» при поддержке «Абсолют-помощи» создали выставку «Какая разница». Героями проекта стали подростки и молодые люди с синдромом Дауна, которые являются актерами театральной мастерской фонда.

На фотографиях, выставленных в театре «Около дома Станиславского», молодые люди повторили сюжеты картин знаменитых художников: Караваджо, Рубенса, Серова. В рамках проекта люди получат возможность больше узнать о жизни людей с особенностями, об их индивидуальности, предпочтениях, взглядах на искусство.

«Эта работа дала возможность нашим артистам попробовать себя в новом жанре актерской практики. Еще ребята больше узнали о художниках и их великих произведениях искусства. Именно из таких вещей строятся ценности и формируются индивидуальности», — отметил руководитель театральной мастерской «Даунсайд Ап» Николай Ильницкий.

В фондах уверены, что выставка внесет свой вклад в отношение общества к людям с особенностями развития. Выставка будет открыта со 2 по 26 июня. Для зрителей, которые посетят спектакли театра, выставка будет доступна с 18:00 каждый день.