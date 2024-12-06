В Москве пройдет международный фестиваль «Дни короткометражного кино»
6 декабря 202415:37
В Москве 14 декабря в театре «Одеон» откроется XI Международный фестиваль «Дни короткометражного кино», сообщает ТАСС.
В его шорт-лист вошли 12 игровых, 10 документальных, 7 анимационных и 5 нейросетевых фильмов. Возглавил жюри смотра народный артист России, художественный руководитель «Театра сатиры» и «На Малой Ордынке» Евгений Герасимов.
Награждение победителей пройдет на закрытии кинофестиваля.
Ранее стало известно, что более 50 картин составили программу кинофестиваля «Русское зарубежье», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве пройдет международный фестиваль «Дни короткометражного кино»
- В Госдуме пояснили, что больничные сокращают из-за злоупотреблений россиян
- Собянин: Центр «Профессии будущего» помогает освоить любую из 75 специальностей
- Фронтмен Depeche Mode заявил об отсутствии планов выпускать новую музыку
- Россия и Белоруссия соединят акции «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит»
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 38 485 военнослужащих
- Экс-депутат Рады Царев: Зеленский заинтересован в отсутствии переговоров с РФ
- ФИФА запретила ЦСКА, «Химкам» и «Кубани» регистрировать новых игроков
- Геннадий Хазанов: Закончил с сольными выступлениями из-за публики
- Анжелика Агурбаш выпустила первый альбом после семилетнего перерыва
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru