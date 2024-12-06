В Москве пройдет международный фестиваль «Дни короткометражного кино»

В Москве 14 декабря в театре «Одеон» откроется XI Международный фестиваль «Дни короткометражного кино», сообщает ТАСС.

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В его шорт-лист вошли 12 игровых, 10 документальных, 7 анимационных и 5 нейросетевых фильмов. Возглавил жюри смотра народный артист России, художественный руководитель «Театра сатиры» и «На Малой Ордынке» Евгений Герасимов.

Награждение победителей пройдет на закрытии кинофестиваля.

Ранее стало известно, что более 50 картин составили программу кинофестиваля «Русское зарубежье», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Театра Сатиры
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