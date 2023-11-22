В Москве проходит фотопроект для незрячих людей «Белая книга»

Проект включает лучшие фотографии дикой природы фестиваля «Золотая черепаха», которые были специально адаптированы для людей с нарушениями зрения.

В Москве в рамках XVII Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» открыт инклюзивный проект для незрячих и слабовидящих людей «Белая книга». Он проводится с 2019 года при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Как сообщили НСН организаторы мероприятия, фотоработы выполнены в технологии тактильной печати 3D. Это позволит людям с ограниченными ознакомиться с лучшими фотографиями дикой природы со всего мира. Всего для тактильного восприятия в этом году адаптированы 13 работ.

«Природа – то, что нас объединяет и делает лучше. «Белая книга» – важный проект, который позволяет осознать силу природного мира и сделать его доступным для всех без ограничений», – сказала руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева.

Фотовыставку уже посетили более 50 человек. Для них провели экскурсию, а также специальные мастер-классы.

Тифлопедагог, инструктор по ориентированию и мобильности программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» Марта Любимова выразила уверенность, что у проекта большое будущее. «Белая книга» в рамках фестиваля «Золотая черепаха» стала традиционной выставкой тактильных фоторабот для особых людей. Все, что мы делаем, должно быть адаптировано и доступно для людей с нарушениями зрения», – сообщила Любимова.

В свою очередь, президент фестиваля «Золотая черепаха» Андрей Сухинин подчеркнул, что незрячие люди ничуть не менее талантливы, чем все остальные. «Более того, незрячие обладают несгибаемой силой воли и действительно служат примером для каждого из нас, вы – образец стойкости, смелости и жизнелюбия», – сказал Сухинин.

В этом году фестиваль «Золотая черепаха» проходит в течение семи недель – с 28 октября по 10 декабря. Это самое продолжительное время за всю историю фотовыставки, которая впервые состоялась в 2006 году. В этом году ожидается новый рекорд по числу посетителей. При этом прошлый год тоже был рекордным, тогда фестиваль открыл свои двери для33 тысяч гостей.

В рамках фестиваля проводится конкурс фотографий дикой природы, который входит в тройку крупнейших в мире. Яркие работы присылают со всех уголков планеты. В этом году в конкурсе приняли участие более 4 тысяч фотографов из 100 с лишним стран, они представили более 15 тысяч фоторабот. В финал прошли 400 лучших работ. Всего же за 17 лет проведения конкурса получено более 183 тысяч фотографий от 33 тысяч авторов из 152 стран мира.

Работы отбирает жюри, в состав которого входят специалисты международного уровня, участники и победители прошлых лет. Особенность в том, что фотографов судят фотографы, художников – художники, а в жанре эко-плаката лучших определяют дизайнеры-профессионалы.

По словам Андрея Сухинина, такая система обеспечивает высокий уровень контента. В этом году членами жюри стали известные фотографы из Италии, Румынии, Финляндии, Франции, Греции. Несколько лет при поддержке Департамента природопользования проводится специальная номинация «Дикая природа Москвы». В этом году в номинации получено около 500 работ. 10 лучших кадров можно будет увидеть на выставке в отдельном тематическом зале.

Среди победителей номинации – фотограф Дмитрий Андреев. Один из кадров- победителей – лиса в камышах.

«Фотоохота – это каждодневный труд. С раннего утра нужно приходить на место, где можно сделать яркий кадр. Чтобы оставаться незамеченным, иногда приходится мастерить укрытие. С одной стороны, это труд, с другой – доля удачи. Кадр с лисой удалось поймать внезапно – я пришел уже прогуляться с фотоаппаратом по парку, и тут рыжая вышла из камышей», – сказал Андреев.

Еще одна победительница спецноминации Ирина Соловьева рассказала, как ей удалось получить уникальные фотографии.

«Кадр с куницей было сделать непросто – это очень осторожное животное, которое лишний раз старается на попадаться на глаза людям. Куница приходила к кормушке для белок, там я ее и отслеживала с фотоаппаратом. В итоге я дождалась удачного момента – зверек начал балансировать на ветках, тогда его и удалось поймать в объектив», – раскрыла секреты Соловьева.

XVII Международный фестиваль «Золотая черепаха» проходит на территории выставочных залов Союза художников России по адресу: ул. Крымский вал, 10, Западное крыло Новой Третьяковки. Для социально незащищенных категорий населения предусмотрено бесплатное и льготное посещение.

