В Москве открыли наследственное дело после смерти Романа Мадянова

Наследственное дело открыли после смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, дело открыто в Москве, ему присвоили номер. Как пояснил юрист Денис Корягин, это значит, что близкие артиста приняли наследство. По словам эксперта, претендующие на него родные и близкие умершего должны в течение шести месяцев со дня смерти обратиться к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство.

Роман Мадянов умер 25 сентября, актеру было 62 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В марте 2024 года стало известно, что у артиста диагностировали онкологическое заболевание.

