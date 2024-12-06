В Москве открыли наследственное дело после смерти Романа Мадянова
Наследственное дело открыли после смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, дело открыто в Москве, ему присвоили номер. Как пояснил юрист Денис Корягин, это значит, что близкие артиста приняли наследство. По словам эксперта, претендующие на него родные и близкие умершего должны в течение шести месяцев со дня смерти обратиться к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство.
Роман Мадянов умер 25 сентября, актеру было 62 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В марте 2024 года стало известно, что у артиста диагностировали онкологическое заболевание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru