В Москве откроется выставка в честь легендарного коллекционера Остроухова





Выставка, посвященная художнику и коллекционеру Илье Остроухову, хозяину особняка в Трубниковском переулке, откроется 17 сентября в Государственном музее истории российской литературы имени В. И. Даля. Экспозиция организована при поддержке Фонда Валентина Серова и Радио JAZZ 89.1 FM.

В мемориальное пространство Дома Остроухова вернутся картины, рисунки, иконы, предметы декоративно-прикладного искусства, которые в начале XX века составляли уникальное собрание домашнего музея художника и коллекционера Остроухова. Проект приурочен к 100-летию официального открытия Музея иконописи и живописи его имени (1920–1929).

Цель выставки – показать ценность и значение художественного собрания Остроухова, а также его роль как художника и общественного деятеля в русской культурной жизни конца XIX – начала XX веков. В экспозиции будут представлены работы Валентина Серова, Василия Сурикова, Архипа Куинджи, Карла Брюллова, Василия Поленова, Исаака Левитана из фондов Государственной Третьяковской галереи.

Илья Остроухов – один из самых влиятельных и колоритных героев художественной жизни Москвы начала XX века: пейзажист, «Колумб древнерусской живописи», страстный коллекционер, самоотверженный музейщик. Коллекция, собранная им, прославила в своё время Трубниковский переулок так же, как некогда Третьяковская галерея прославила Лаврушинский.

К работе выставки приурочена программа онлайн и оффлайн-мероприятий: тематические экскурсии, кураторские показы, лекции и творческие вечера. Подробности на сайте Фонда Валентина Серова и Радио JAZZ 89.1 FM.

