В Москве откроется выставка о культурном многообразии народов России

Новая экспозиция предложит посетителям ознакомиться с изменениями в традиционной культуре разных национальностей с конца XIX до начала XXI века от Кавказа и Якутии до Дальнего Востока. Будет представлено 75 экспонатов из быта, интерьера, народных костюмов, а также работ местных художников в те времена. Вход свободный.

Выставка разделена на четыре зала, которые отвечают за конкретный фактор, повлиявший на традиционную культуру. Среди них раздел урбанизации, революции 1917 года и гражданской войны, столкновения традиции и технологий, а также переосмысления народного творчества. Каждый из них расскажет об особенностях взаимодействия культуры с резкими политическими и социальными переменами.

В ходе мероприятия предусмотрено проведение ряда образовательных программ: лекций с экспертами, кинопоказов, мастер-классов и открытых дискуссий. Дети и подростки смогут записаться на специальную экскурсию, которая расскажет им обо всем на простом и понятном для них языке.

